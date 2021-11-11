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Отпуск и деньги тысяч россиян оказались под угрозой по вине одного туроператора

РБК: 27 тысяч россиян могут потерять деньги за туры в Грецию по вине Mouzenidis Travel
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 27 тысяч россиян могут потерять деньги за несостоявшийся отпуск в Греции по вине туроператора Mouzenidis Travel. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что во вторник, 9 ноября, Ростуризм провел экстренное совещание с представителями туристической отрасли в связи со сложившейся ситуацией вокруг туроператора Mouzenidis Travel. Так, если до 15 ноября компания не предоставит в ведомство сведения о новом договоре страхования, она будет исключена из Единого федерального реестра туроператоров. В этом случае компенсация потерь по несостоявшимся путевкам в Грецию более 27 тысяч россиян может оказаться под угрозой.

По оценкам Ростуризма, по состоянию на 31 марта 2020 года, Mouzenidis Travel продал отечественным туристам путевки на сумму более одного миллиарда рублей (18 миллионов евро). Согласно российскому законодательству, туроператор, который намерен продолжать свою деятельность, должен не только иметь финансовое обеспечение, но также и продлевать его не позднее чем за 45 дней до истечения срока действующей фингарантии.

Издание сообщает, что Mouzenidis Travel является крупнейшим туроператором на российском рынке, предоставляющим туры в Грецию. По данным Ростуризма, ежегодно компания отправляла на курорты европейской страны около 500 тысяч туристов. Организация была вынуждена временно приостановить деятельность из-за сложностей юридических процедур, которые возникли после смерти основателя фирмы в марте 2021 года.

Ранее в ноябре российским туристам, прошедшим курс вакцинации препаратом «Спутник V», объяснили правила въезда в Грецию. Так привитые россияне могут въехать в республику только с бумажным сертификатом о вакцинации, поскольку цифровое приложение не распознает QR-коды третьих стран.

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