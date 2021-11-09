Вакцинированным россиянам объяснили правила въезда в Грецию

Россиянам объяснили, что въехать в Грецию можно только с бумажным сертификатом о прививке

Российским туристам, прошедшим курс вакцинации препаратом «Спутник V», объяснили правила въезда в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса.

Специалист заявил, что привитые россияне могут въехать в республику только с бумажным сертификатом о вакцинации, поскольку цифровое приложение не распознает QR-коды третьих стран.

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«Есть две вещи. Сертификат не распознается цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят», — рассказал генеральный секретарь.

Фемистоклеус добавил, что для распознавания QR-кодов необходима совместная работа с другими странами, однако далеко не все государства согласны предоставлять «ключи» для считывания цифрового сертификата.

С 6 ноября власти Греции ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны из-за роста заболеваемости COVID-19. Согласно нововведениям, посещение заведений общественного питания, торговых центров и аутлетов местными жителями и туристами допускается только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.