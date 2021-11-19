Рецидивист во время допроса напал с ножницами на российского следователя

В Екатеринбурге задержанный набросился с ножницами на следователя во время допроса в отделе полиции №10. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ЧП произошло 18 ноября в служебном кабинете. Ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи 34-летний житель Екатеринбурга Храмцов долгое время находился в федеральном розыске. Он был задержан по подозрению в серии хищений из магазинов. На допросе Храмцов неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю. Его оперативно обезвредили полицейские прямо на месте происшествия.

Пострадавшему оказали помощь в больнице, после чего отпустили. Рецидивиста посадили в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование»), сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Напавшему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.