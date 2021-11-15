В Карачаево-Черкесии напали с шампуром на сына вице-премьера республики

В Карачаево-Черкесии возбуждено дело после того, как Шамиль Джанкезов, племянник главы регионального Пенсионного фонда, напал с шампуром на Эдуарда Тамбиева, сына вице-премьера республики. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 ноября 27-летний Джанкезов поссорился с Тамбиевым и ранил его шампуром. В ответ сын вице-премьера ударил нападавшего камнем.

Как уточняет Telegram-канал «112», Тамбиева госпитализировали, а Джанкезова задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее сообщалось, что житель Карачаево-Черкесии (КЧР) напал с ножом на сотрудника полиции во время задержания. 37-летний житель станицы Сторожевой ударил полицейского в шею и скрылся с места происшествия. Вскоре злоумышленника задержали. Раненого полицейского доставили в больницу и оказали ему медпомощь. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».