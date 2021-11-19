Слишком прожорливого клиента выгнали из ресторана со шведским столом

Слишком прожорливого клиента выгнали из китайского ресторана со шведским столом в городском округе Чанша, провинция Хунань, после того, как он съел полтора килограмма свиных ног, 3,6 килограмма креветок и прочие деликатесы. Об этом сообщает издание New York Post.

Владельцы заведения в Китае внесли в черный список обладающего хорошим аппетитом фуд-блогера, который известен как Кан, после того, как он неоднократно съедал еду в огромных количествах. В первое посещение ресторана морепродуктов и барбекю гость съел полтора килограмма свиных ножек. В последующие визиты — 3,6 килограмма креветок. Блогер считает, что ресторан повел себя некорректно, запретив ему посещение из-за того, что он просто ел все, что мог, в ресторане, который предлагал «съесть, сколько сможешь».

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«Я могу много есть. Это что, моя вина?» — спросил он.

Владелец ресторана заявил, что несмотря на название акции, финансовые потери от кормления Кана делают ее нерентабельной. «Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней (100 юаней — 1,1 тысячи рублей — прим. “Ленты.ру”). Даже когда он пьет соевое молоко, он выпивает по 20-30 бутылок. Когда он ест свиные ноги, он съедает целый поднос. Что касается креветок, обычные люди пользуются щипцами, чтобы взять их, а он, опять же, берет сразу весь поднос», — заявил владелец заведения.

Кан — не единственный клиент, которому владелец запретил вход. Он больше не желает видеть в ресторане всех стримеров.

Ранее сообщалось, что 25-летний студент университета в Кардиффе, Уэльс, Джордан Видал нашел способ в течение двух лет не платить за еду и всегда быть сытым. Он узнал, что игроки местного казино могут бесплатно питаться китайской едой на шведском столе, и внес свое имя в список игроков.