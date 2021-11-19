В Петербурге подростки оголились для фото на фоне собора Спаса на Крови

В Петербурге разыскивают подростков, которые позировали для фото возле собора без штанов

В Санкт-Петербурге двое подростков позировали на фоне собора Спаса на Крови без штанов, фото молодые люди выложили в Instagram, но позже удалили пост. Об инциденте пишет Znak.com.

На снимке изображены двое оголенных парней, которые стоят возле храма: один повернут к зданию лицом, а другой спиной.

Полиция разыскивает молодых людей, изображенных на фото, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в полиции.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. В своих соцсетях девушка разместила короткий видеоролик, на котором она позирует в центре Москвы в белых брюках, бежевом трикотажном топе и плаще такого же цвета. На кадрах Богданова поднимает топ и демонстрирует грудь на камеру.