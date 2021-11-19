В Греции введут новые ограничения для непривитых туристов

АТОР: с 22 ноября в Греции непривитым туристам запретят вход во все закрытые помещения

С 22 ноября власти Греции введут новые ограничения против распространения коронавируса для непривитых — они коснутся как граждан республики, так и туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

О пяти новых мерах объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Так, людям без сертификата о вакцинации запретят вход во все закрытые помещения — музеи, галереи, рестораны, театры, фитнес-залы и стадионы.

При наличии отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста на антигены) путешественники смогут воспользоваться междугородним общественным транспортом, магазинами розничной торговли и кафе на свежем воздухе.

Без каких-либо документов о «ковидном» статусе разрешено посещать аптеки, продуктовые магазины и пользоваться городским общественным транспортом.

Кроме того, прививочный сертификат лиц старше 60 лет, включая туристов, будет действовать только семь месяцев.

Ранее в ноябре стало известно, что российские туристы, вакцинированные препаратом «Спутник V», сталкиваются с проблемами при въезде в страну. По словам генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса, они могут въехать в республику только с бумажным сертификатом о вакцинации, поскольку цифровое приложение не распознает QR-коды третьих стран.