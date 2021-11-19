Британия признает ХАМАС террористической организацией

Лондон признает все палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила глава МВД Британии Прити Пател, передает BBC News.

По информации издания, военное крыло группировки уже признано террористической организацией в Лондоне. Однако этот статус будет присвоен и политическому крылу исламистского движения. Ожидается, что Пател объявит о решении 19 ноября.

«ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, а также доступом к обширному и современному вооружению и к объектам подготовки террористов», — подчеркнула глава британского ведомства. По ее словам, правительство Соединенного Королевства поддерживает борьбу с экстремизмом и терроризмом в любой части мира.

В августе американская правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что действия палестинской группировки ХАМАС во время конфликта с Израилем в мае 2021 года попадают под определение военного преступления. Так, согласно отчету, неизбирательные ракетные обстрелы израильской территории, повлекшие гибель 13 человек, являются «грубым нарушением законов ведения войны». В результате майской эскалации палестино-израильского конфликта в течение 11 дней взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в секторе Газа, 13 — в Израиле.