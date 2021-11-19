56-летняя модель снялась голой в ответ на критику хейтеров

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова приняла участие в откровенной фотосессии в ответ на критику хейтеров. Снимок появился на ее странице в Instagram.

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56-летняя манекенщица поделилась черно-белым кадром, на котором она позирует обнаженной в высоких сапогах из кожи. На размещенном изображении видно, что голое тело знаменитости прикрыто фигурами — прямоугольником и звездой. Волосы звезды распущены, а на ее лицо нанесен макияж в стиле smoky eyes.

В описании к посту Поризкова объяснила свое пристрастие сниматься без одежды и нижнего белья вопреки постоянным нападкам со стороны комментаторов. По ее словам, она публикует подобные снимки, поскольку чувствует себя уверенно, несмотря на возраст. При этом женщина подчеркнула, что делает это не для получения хвалебных высказываний.

«Мне 56, и у меня лучшая жизнь. После долгих лет заботы о других я наконец могу уделить время себе! Я публикую такие кадры, потому что вижу тысячи таких же фото молодых девушек. Почему-то никто не говорит одеться им, — посетовала модель. — Быть взрослой и сексуальной — это табу для общества, с которым я пытаюсь бороться».

В августе пресс Поризковой удивил пользователей сети. Модель поделилась коротким роликом, на котором она двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — высказались комментаторы.