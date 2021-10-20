56-летняя модель объяснила пристрастие сниматься голой

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенным снимком и объяснила пристрастие сниматься голой. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

56-летняя манекенщица сфотографировалась обнаженной, лежа на кровати в спальне. Оголенные части тела женщина прикрыла белым одеялом. Некоторые фанаты обругали знаменитость в комментариях под размещенным изображением, посчитав ее публикацию чересчур вульгарной.

Поризкова, в свою очередь, ответила на критику поклонников на своей странице в соцсети. По словам супермодели, она регулярно делится подобными фотографиями для привлечения внимания общественности, но не для получения хвалебных высказываний в свой адрес.

«То, что я публикую, — это я, полностью эмоционально, а иногда и физически обнаженная, — пояснила актриса. — Нам, женщинам среднего возраста, необходимо заявлять о себе. Ударять кулаками по столу и показывать, что мы все еще здесь!»

В августе пресс Поризковой в полуобнаженной съемке удивил пользователей сети. На кадрах она двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — высказались комментаторы.