56-летняя супермодель снялась обнаженной в кровати

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась обнаженной и взволновала фанатов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 56-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами и без одежды. Ее запечатлели на кровати в спальне. Оголенные части тела Поризкова прикрыла белым одеялом. В подписи к публикации она назвала матрас величайшим изобретением человечества.

«Теперь я убеждена, что благодаря этой вещи люди в наши дни живут дольше. Красота среднего возраста быстро сходит на нет, если не обеспечить костям удобное место для отдыха», — подписала она пост, который набрал больше 23 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Ты просто совершенство», «Ты выглядишь прекрасно!», «Боже мой, как уютно и мило», «С годами ты становишься только лучше, прямо как вино», «Потрясающая как и всегда», — хвалили они.

В августе пресс Поризковой в полуобнаженной съемке удивил фанатов. На кадрах 56-летняя модель двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — писали комментаторы.