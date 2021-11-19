Инфекционист назвал сроки снижения числа смертей пациентов с COVID-19

Рост числа смертей пациентов с коронавирусом в России может продолжиться еще одну-две недели, после чего уровень смертности начнет снижаться. Такие сроки назвал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, его цитирует ТАСС.

«Самое печальное в этой ситуации, которую мы сейчас видим, 90 процентов новых случаев заболевания — это регионы, а там оснащенность хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее», — заявил он.

Медик добавил, что влиять на смертность от COVID-19 может плотность населения и разная оснащенность медицинских учреждений в российских регионах.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов связал высокую смертность пациентов с COVID-19 с запоздалым лечением. Он объяснил, что в среднем перед началом лечения проходит неделя с момента появления у человека первых симптомов.

В России третий день подряд обновляется рекорд по смертям пациентов с COVID-19. За последние сутки скончались 1254 человека, всего с начала пандемии умерли 261 589 пациентов с коронавирусом.