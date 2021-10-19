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Российский врач объяснила рост числа смертей среди больных COVID-19

Врач Шестакова: рост числа смертей из-за коронавируса связан с уровнем вакцинации
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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Рост числа смертей среди заболевших COVID-19 связан с недостаточным уровнем вакцинации. Нынешнее количество вакцинированных в России — «капля в море», заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.

По ее мнению, «погасить эпидемию» удастся, если в ближайшие полгода будут привиты 80 процентов людей.

Первые несколько подъемов были не такими серьезными. Эта ситуация характерна для стандартного развития эпидемического процесса, когда инфекция не побеждена, объяснила профессор.

Врач отметила, что молодые люди в России не так активно прививаются. При этом многие контактируют с пожилыми людьми, заражают их и «подводят к смерти».

Шестакова подчеркнула, что ограничения по COVID-19 должны в равной степени соблюдать вакцинированные и невакцинированные.

Ранее стало известно, что в Москве ужесточат антикоронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Так, с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а доля вакцинированных в сфере услуг должна вырасти до 80 процентов.

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