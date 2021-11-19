В Казани наградили победителей чемпионата Татарстана по киберспорту

В Казани состоялось награждение победителей чемпионата Татарстана по киберспорту. Об этом сообщает «Рен ТВ».

По информации издания, мероприятие состоялось в Казанском инновационном университете имени Виталия Гайнулловича Тимирясова.

Согласно материалу, в прошедшей церемонии принял участие Айрат Газиев — тренер команды Team Spirit, которая ранее выиграла крупнейший ежегодный турнир по Dota 2. «Когда сам учился и играл, приходилось прогуливать занятия, чтобы поучаствовать на турнирах. Никакого понимания не встречал со стороны вуза и вообще, поэтому здорово, что сейчас действительно этим заинтересованы», — признался он.

Отмечается, что в учебном заведении откроются курсы для тех, кто хочет стать киберспортсменом.

Ранее стало известно, что региональный фестиваль по киберспорту «Жемчужина Черноземья» будет проходить в Липецке. Уточнялось, что мероприятие состоится с 11 по 19 сентября. С 11 по 14 сентября в онлайн-формате обещали провести отборочный этап. Финал должен состояться в очном формате на площадке торгово-развлекательного центра «Ривьера».