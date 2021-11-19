Владельцы кинотеатров попросили отменить антиковидные ограничения

Владельцы кинотеатров обратились к зампреду правительства по социальной политике Татьяне Голиковой и попросили ее отменить ограничения по заполняемости залов, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, 17 ноября ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила вице-премьеру Голиковой письмо с просьбой отменить антиковидные ограничения на продажу билетов для тех кинотеатров, которые уже работают по системе QR-кодов. Ограничение продаж билетов сильнее затормозит восстановление индустрии, заявили в АВК. По словам экспертов, больше всего пострадают сборы российских новогодних комедий.

Еще в прошлом году в России ввели ограничения на заполняемость кинотеатров. В большинстве регионов можно продавать только 50 процентов билетов, но в некоторых областях эта цифра выше. Например, в Санкт-Петербурге в одном кинозале без согласования с властями не может присутствовать больше 40 человек.

Ранее было объявлено, что в Минцифры рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Новые правила планируют ввести из-за роста числа фишинговых сайтов, которые создают фейковые QR-коды.