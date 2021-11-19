Парень блогерши пришел к ней на роды и рассердил зрителей

Блогерша с ником @amberscxtt показала в TikTok видео о том, как бойфренд присутствовал рядом с ней в больнице во время родов. Ролик рассердил многих комментаторов и вызвал споры, часть зрителей сочла молодого человека незрелым.

«Мой парень принес в больницу все свои геймерские принадлежности на мою 21-часовую стимуляцию родов», — рассказала @amberscxtt. В ролике она показала, как молодой человек, находившийся в палате, играл в приставку Xbox, надев наушники. В подписи к ролику девушка призвала мужчин брать с собой что-то, что позволит занять себя во время родов.

Видео @amberscxtt собрало больше двух миллионов просмотров. В комментариях к посту мнения зрителей о поведении парня разделились. Часть юзеров решила, что бойфренд в ответственный для девушки момент не должен был отвлекаться на посторонние вещи. Они обвинили парня в инфантильности. «Честно говоря, это неуважение. Я не считаю, что вы должны были держаться за руки 21 час, но он ведь мог продержаться день без игр?» — возмутился ijwdance. «Не жди от него никакой помощи с ребенком, милая. Он сам еще ребенок!» — ответил другой юзер.

Однако другие пользователи TikTok заступились за молодого человека. Одна из комментаторов отметила, что сама попросила партнера взять с собой приставку, потому что ее роды длились три дня. «Все те, кого злит это видео, никогда не присутствовали на долгой и скучной стимуляции родов», — добавил absolutelynot19.

В итоге блогерша записала несколько видео с ответом на критику. В одном из них @amberscxtt рассказала, что сама разрешила парню принести в больницу игровую технику. Девушка также показала, как молодой человек заботится о новорожденном. В другом ролике тиктокерша заявил , что гнев в адрес ее бойфренда связан с негативными стереотипами вокруг геймеров и видеоигр.

Ранее другая блогерша-мать удивилась высокой стоимости родов в больнице. Девушка показала в видео счет за медицинскую помощь с пятизначной суммой.