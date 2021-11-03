Женщина отказалась платить за лечение бойфренда и нашла поддержку в сети

32-летняя американка отказалась оплачивать медицинские счета своего бойфренда после того, как тот без спроса взял ее автомобиль и попал в аварию. Свою историю она рассказала на Reddit и нашла поддержку в сети.

Автор поста утверждает, что у ее 37-летнего возлюбленного по имени Рэмси сломалась машина. Поскольку денег на ремонт не было, он стал пользоваться ее автомобилем. «Я разрешала ему брать свою машину, но только пару раз, потому что знаю, что он водит безрассудно и не соблюдает правила дорожного движения», — рассказала она.

Недавно Рэмси снова попросил у нее разрешения воспользоваться автомобилем и получил отказ. Тогда он взял машину без спроса и оставил записку с обещанием вернуть ее до того, как женщина вернется с работы. Во время поездки мужчина попал в ДТП, в котором получил травму плеча и сломал палец. «В больнице он заявил, что я должна оплачивать его лечение по двум причинам. Во-первых, у него нет денег. Во-вторых, авария якобы произошла из-за того, что у моей машины не работал задний фонарь, и я обязана была его починить, потому что это угроза безопасности», — рассказала женщина.

Она ответила Рэмси, что не будет платить за его лечение, потому что не разрешала брать машину, а кроме того, теперь ей придется ремонтировать ее за свой счет. «Он взбесился и сказал, что я не имею права бросать его в такой ситуации и обязана заплатить, потому что у меня есть деньги», — пишет автор поста. После этого Рэмси устроил еще больший скандал, а затем потребовал, чтобы женщина ушла из палаты. Позже мужчина снова начал жаловаться и упрашивать возлюбленную заплатить за него, но она еще раз отказалась.

«Теперь его друзья говорят, что я не поддерживаю Рэмси и что я показала свое истинное лицо, и для меня наказать его важнее, чем помочь», — подытожила свой рассказ женщина и спросила у сообщества Reddit, правильно ли она поступает.

Большинство участников обсуждения поддержали автора поста. «А он не хочет заплатить за ремонт машины, которую он вообще-то угнал? Предложи ему такую сделку: он обещает никогда больше не общаться с тобой, а ты обещаешь не писать заявление об угоне», — написал один из пользователей.

«Он украл и разбил твою машину! Он должен платить за ремонт, это любой суд подтвердит. Бросай его!» — предложил другой комментатор.

«Давай начистоту. Твой парень — эгоистичный манипулятор и дешевка. Он не уважает тебя и твою собственность, и у него явные проблемы с контролем гнева», — подытожил третий.

Ранее сообщалось, что женщине пришлось пройти настоящие собеседование во время встречи с родными ее избранника. Родственники молодого человека потребовали, чтобы она доказала, что достойна стать частью семьи.