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Молодой человек проучил родителей за нелюбовь к нему и лишился дома

Юноша из США поссорился с отцом и матерью, которые никогда не помогали ему, и лишился дома
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Фото: Shutterstock

Молодой человек из США поссорился с родителями из-за того, что его младший брат всегда был их любимчиком, проучил их и лишился дома. Свою историю юноша опубликовал на Reddit.

18-летний автор поста рассказал, что как только на свет появился его младший брат, все внимание и помощь родителей начали доставаться ему. Особенно сильно это проявилось, когда братья стали подростками. «Я подрабатывал, чтобы купить первую машину, а брату родители просто подарили ее. Да, она была подержанной, но все равно намного свежее моей», — написал молодой человек.

Он уточнил, что мать и отец никогда не помогали ему с одеждой, видеоиграми и мобильными телефонами, на которые ему приходилось зарабатывать, а брату все доставалось в подарок. Далее юноша рассказал, что устроился на работу чтобы оплатить учебу в колледже. Недавно он случайно услышал разговор родителей, и выяснилось, что за обучение брата в колледже они намерены заплатить сами. «Я тайком записал этот разговор на телефон, а потом вышел и спросил, почему они собираются платить за обучение брата, а не мое?» — рассказал автор поста, заподозрив родителей в нелюбви к нему.

Родители заявили, что его брату «нужно больше помощи». Тогда молодой человек спросил, почему брату нужно больше помощи, если они оба не получили никаких грантов на образование. Родители разозлились и предложили сыну съехать из дома, потому что им надоело платить за него. «Я сказал, что вообще-то плачу за коммунальные услуги, но им было плевать», — написал юноша.

В порыве гнева он записал видео, в котором рассказал об отношениях в семье, и выложил ролик в соцсети. «Уже через пару часов родители колотили в дверь моей комнаты, а отец кричал, что я выставил их в плохом свете», — поделился он.

В итоге об истории узнали бабушка и дедушка автора поста. Они приехали в дом семьи и устроили родителям юноши скандал, в процессе которого выяснилось, что родители братьев годами брали у них деньги на семейные расходы. Все кончилось тем, что даже младший брат встал на сторону старшего, и сказал, что тоже не понимал, почему отец и мать так с ним обращаются.

«Бабушка и дедушка предложили мне переехать к ним, чтобы больше не платить за жизнь в доме родителей. А отец заявил, что я не должен был выносить сор из избы, и что он не желает больше со мной разговаривать, а мать плачет уже несколько дней», — подытожил молодой человек и спросил у сообщества Reddit, правильно ли он поступил.

Пользователи поддержали автора поста. «Твои родители взбесились, потому что все теперь знают правду о них, а бабушка и дедушка лишат их подачек. Они расстроены из-за потери дармовых денег», — гласит один из комментариев.

Другой оценил поступок молодого человека. «Как человек, который сам оказался в такой же ситуации, я тебе громко аплодирую. Иди жить к бабушке и дедушке или к друзьям. Ты явно состоишься в любом деле, за которое возьмешься», — написал он.

Ранее сообщалось, что девушка оскорбила родителей мужа тем, что отказалась есть еду, приготовленную его матерью. Она не смогла заставить себя попробовать традиционный английский кровяной пудинг.

Русский форсаж
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