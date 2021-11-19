Появилось фото покрытой кристаллами Lamborghini молдавской модели после ДТП

Журналисты Daily Mail опубликовали фотографии разбитой машины Lamborghini Aventador, принадлежащей модели и блогерше молдавского происхождения Дарье Радионовой. Снимки появились на сайте издания.

На размещенных в сети кадрах видно, что у спорткара, который полностью покрыт кристаллами Swarovski, пострадала часть бампера, а также задняя фара. Предположительно, другой автомобиль столкнулся с Lamborghini, который был припаркован на одной из улиц Лондона, где проживает манекенщица. При этом водитель-виновник скрылся с места происшествия.

Радионова никак не комментировала ДТП, однако опубликовала сторис на своей странице в Instagram со словами: «Надеюсь, что карма ударит тебя по лицу до того, как это сделаю я».

О том, что манекенщица решила преобразить свое транспортное средство, стало известно в апреле 2019 года. Девушка покрыла Lamborghini Aventador двумя миллионами кристаллов Swarovski. Отмечается, что на тюнинг машины, кузов которой полностью покрыт черными камнями, ушло 700 часов.