Молдавская модель похвасталась покрытым двумя миллионами кристаллов Lamborghini

Модель и блогер молдавского происхождения Дарья Радионова, проживающая в Лондоне, украсила свой автомобиль Lamborghini Aventador двумя миллионами кристаллов Swarovski. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

На снимке запечатлен суперкар, кузов которого полностью покрыт черными камнями.

По данным сайта News.com.au, тюнингом автомобиля занималось ателье Cars In Cloaks. На весь процесс ушло 700 часов, или два месяца, при условии, что команда ателье работала по 12 часов в день. Стоимость работы мастеров неизвестна.

Отмечается, что прежде кузов Lamborghini Радионовой имел красный оттенок.

В России автомобиль такой модели стоит около 25 миллионов рублей.

Ранее 26-летняя модель украшала кристаллами и другие автомобили, в частности Mercedes-Benz CLS 350 и Lamborghini Huracan.

Missing my little beauty 😢❤️❤️❤️❤️ #ba11byy #lamborghinihuracan #huracan #lamborghiniswarovski #dar11a #dariia Can’t wait for my new SV makeover 😍😍😍🤩 #soon Фото опубликовано @dradionova

В марте производитель автомобилей класса люкс Bugatti представил самый дорогой автомобиль в истории. Презентация состоялась на автосалоне в Женеве. Стоимость гиперкара Bugatti La Voiture Noire составляет 11 миллионов евро. Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил. Она способна разогнаться до 100 километров в час за 2,5 секунды.

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