Mail.ru оштрафовали на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Mail.ru (ранее была переименована в VK) на три миллиона рублей, сообщило «Интерфакс». Компанию признали виновной в административном нарушении из-за неудаления принадлежащей ей соцсетью «Одноклассники» запрещенного контента.

«Мировой суд Савеловского района Москвы признал Mail.ru виновной в совершении административного правонарушения, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере три миллиона рублей», — сообщила пресс-секретарь суда.

Уточняется, что в отношении организации Роскомнадзор составил протокол по части 4 статьи 13.41 административного кодекса России (неудаление владельцем информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремизму, материалы с порнографией несовершеннолетних и так далее, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ — прим. «Ленты.ру»). Наказание, предусмотренное по этой статье для юридических лиц, составляет штраф в размере от трех до восьми миллионов рублей.

В марте мировой суд признал Mail.ru виновной в совершении двух административных правонарушений из-за того, что «Одноклассники» не ограничили доступ к запрещенной информации. Тогда компании было назначено два штрафа, каждый в размере двух миллионов рублей.

Ранее стало известно, что суд в России оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за неудаление запрещенного в РФ контента. Общая сумма штрафов для компании, развивающей мессенджер, составила 42 миллиона рублей.