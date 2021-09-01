Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети

Самые крупные российские IT-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подпишут хартию по безопасности детей в сети. По информации «Ведомостей», полученной от близкого к администрации президента источника и федерального чиновника, это произойдет 1 сентября.

«Добровольные обязательства» по защите детей в интернете намерены принять девять российских компаний, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «Лабораторию Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу». Есть вероятность, что к подписанию хартии присоединятся некоторые иностранные сервисы.

В документе говорится о том, насколько важно объединять усилия для развития и гармоничного воспитания детей в сети. Кроме того, в хартии отмечается значимость диалога с юным поколением «для понимания их потребностей в цифровом мире и помощи в творческой самореализации».

Подписавшиеся компании обязуются самостоятельно находить и удалять неприемлемый контент, совершенствовать инструменты по защите детей, создавать развивающий контент и повышать цифровую грамотность детей.