Умер снимавший Дэвида Боуи и Игги Попа фотограф

Умер британский фотограф Мик Рок, снимавший многих звезд, в том числе музыкантов Дэвида Боуи и Игги Попа. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.

«Те, кто имел удовольствие находиться с ним на одной орбите, знают, что Мик всегда был чем-то большим, чем "человек, который снимал 70-е". Он был поэтом-фотографом — истинной силой природы, которая проводила свои дни, занимаясь тем, что любит, всегда в своем собственном восхитительно- возмутительном стиле», — говорится в публикации.

Семья Рока призвала не оплакивать скончавшегося, а отпраздновать его сказочную жизнь и выдающуюся карьеру. Родственники не пояснили, что именно послужило причиной смерти фотографа. Ему было 72 года.

Фотограф, снимавший таких легенд, как Queen, Дэвид Боуи, Игги Поп, The Sex Pistols, The Ramones, Джоан Джетт, Blondie и Лу Рид, родился в 1948 году в Хаммерсмите, Лондон. В последние годы он вместе с женой и дочерью проживал в Нью-Йорке. Рок проводил крупные выставки в Лондоне, Ливерпуле, Берлине, Манчестере, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Осло, Стокгольме, Амстердаме, Роттердаме, Токио, Сан-Франциско и Лас-Вегасе.