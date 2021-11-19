Индекс Мосбиржи вырос на 0,68 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в пятницу, 19 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4121,77 пункта (плюс 0,68 процента), индекс РТС — до 1781,73 пункта (плюс 1,12 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи на 10:03 стали «Полиметалл» (плюс 1,03 процента, 1456,9 рубля за акцию), «Газпром» (плюс один процент, 349 рублей) и «Татнефть» (плюс 0,88 процента, 524,5 рубля). Подешевели только бумаги «Магнита» (минус 1,14 процента, 5877,5 рубля).

Курс доллара составил 72,81 рубля (минус 0,28 рубля), за один евро давали 82,67 рубля (минус 0,43 рубля). Биткоин упал на 6,07 процента, до 56 198 долларов за монету.

Нефть марки Brent подорожала до 82,04 доллара за баррель (плюс 0,79 процента), WTI — до 79,19 доллара (плюс 0,78 процента). Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 1113 долларов (минус 2,5 процента).

