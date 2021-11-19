Экономист оценил повышение МРОТ и прожиточного минимума

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака положительно оценил в разговоре с «Лентой.ру» повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), однако отметил, что государство могло выделить на эти цели и большую сумму.

Накануне, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» — на 8,6%, сообщалось на сайте администрации президента. Исходя из его предложений, прожиточный минимум в России в следующем году должен вырасти на 1000 рублей — до 12 654 рублей в месяц, а МРОТ увеличится примерно на 1100 рублей — до 13 890 рублей в месяц. Государство выделит на эти цели 30 миллиардов рублей, сообщил Интерфаксу министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«Минимальный уровень оплаты труда у нас достаточно нищенский, поэтому любое его повышение, конечно, хорошо, но надо бы повысить его существеннее, и резервы у государства для этого есть», — подчеркнул Кульбака. По словам экономиста, 30 миллиардов рублей — не очень большая сумма в рамках бюджета страны, и государство, выделяя эти деньги, не сильно проигрывает, так как вместе с повышением МРОТ растут и некоторые налоговые отчисления, которые от него зависят.

