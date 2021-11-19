Россиянина из известной династии резчиков по дереву признали народным мастером

Представитель известной борисоглебской династии резчиков по дереву Олег Долгирев получил звание «Народный мастер Воронежской области». Об этом сообщает агентствj «Воронеж».

45-летний Долгирев занимается резьбой по дереву около 30 лет. Он создает рамки, фигурки людей и животных, а также барельефы и диорамы. «Олег Долгирев умеет создавать из дерева произведения искусства. Его работы представлены в постоянной экспозиции нашего историко-художественного музея», — рассказала заведующая борисоглебским Домом ремесел Татьяна Ряскова.

На протяжении восьми лет Долгирев возглавляет клубное формирование «Резьба по дереву» в Доме ремесел. «Я передаю накопленный опыт детям. Такие занятия полезны не только для творческого развития ребенка, также они улучшают мелкую моторику рук и помогают быть более усидчивым», — отметил народный мастер.

Ранее житель Чувашии Владимир Терентьев показал деревянные изделия, которые он создает своими руками. Он увлекся резьбой 35 лет назад. Сначала изготавливал ажурные доски и кухонную утварь, а затем принялся мастерить различные шкатулки и живописные сундуки, а также объемные картины. По словам Терентьева, его вдохновляют творчество и произведения известных чувашских писателей.