В российском регионе медиков скорой отстранили от работы за отказ прививаться

В Находке восемь сотрудников скорой помощи отстранили от работы за отказ вакцинироваться

В Находке Приморского края восемь сотрудников скорой медицинской помощи отстранили от работы из-за того, что они отказались прививаться от COVID-19. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

По данным ведомства, отстраненные от работы невакцинированные медики составили четыре процента от всех сотрудников.

«Сегодня у нас стандартное количество бригад, скорая помощь работает в обычном режиме, поэтому жителям совершенно не стоит волноваться», — заявили в Минздраве. Там добавили, что такая ситуация произошла только в Находке и не характерна для всего российского региона.

Ранее в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Позже так же поступили еще 12 их коллег. В Минздраве пообещали найти им замену. Позже часть врачей передумали увольняться и записались на прививки.