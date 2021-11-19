В МИД России заявили о «взрывоопасной» обстановке в Европе из-за НАТО

Глава делегации России в Вене Гаврилов: в НАТО потеряли связь с реальностью

В НАТО потеряли связь с реальностью, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности переноса ядерных вооружений США в страны Восточной Европы. О реакции дипломата сообщает РИА Новости.

«Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер», — заявил Гаврилов.

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По мнению дипломата, новыми заявлениями Столтенберг фактически проигнорировал российский призыв к деэскалации напряженности в Европе. Если угрозы генсека НАТО о приближении ядерных ракет к границам России станут реальностью, в НАТО должны понимать последствия такого шага, считает представитель МИД.

Ранее на слова Столтенберга также ответил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Замминистра счел подобные планы нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Грушко подчеркнул, что, по взятым на себя обязательствам в 1997 году, руководство НАТО не имеет права размещать вооружения, тем более ядерные, на территории новых членов альянса.

19 ноября генсек Североатлантического альянса на конференции NATO Talk 2021 в Берлине рассказал журналистам, что если Германия откажется размещать у себя американские ядерные ракеты, то в альянсе рассмотрят альтернативные варианты, в том числе на востоке Европы.