Россия отреагировала на угрозы НАТО разместить ядерные силы в Восточной Европе

Министерство иностранных дел ответило на угрозы НАТО разместить ядерные вооружения Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко счел это грубым пренебрежением Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. Реакцию Москвы передает РИА Новости.

«Если он так действительно сказал, значит, для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует», — заявил Грушко.

Материалы по теме «Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения? Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

Заместитель министра подчеркнул, что в документе, регулирующем отношения между Россией и НАТО, прямо указано, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Эти обязательства альянса являются фундаментальными для обеспечения безопасности в Европе, считает Грушко.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан сторонами в мае 1997 года. По нему Россия и альянс взяли на себя ряд обязательств по военному взаимодействию в Европе, в том числе НАТО согласился не размещать вооружения на территории новых членов альянса. После 1997 года в НАТО вошли Венгрия, Польша, Чехия, Румыния, Словакия и Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония, а также страны Балтии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории. Соответствующие соображения Столтенберг высказал на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине.