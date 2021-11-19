Онлайн-гид ко дню рождения Деда Мороза запустили в Вологодской области

Виртуальный путеводитель для туристов и местных жителей запустили в Вологодской области ко дню рождения Деда Мороза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что в онлайн-гиде, который получат все приезжающие в область в приветственном SMS, содержится информация о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях региона. На портале опубликуют описание и фотографии знаковых мест, рекомендации для туристов, а номера полезных телефонов.

Согласно материалу, путеводитель будет доступен с любого устройства по прямой ссылке. Воспользоваться им смогут абоненты всех операторов. «Особое волшебство здесь царит в зимний сезон и в новогодние каникулы, потому что именно у нас находится Великий Устюг — родина Дедушки Мороза», — подчеркнул руководитель Туристско-информационного центра Илья Михеев.

По словам директора МТС в Вологодской области Владимира Шевердина, аналитика компании показала, что зимой трафик передачи данных на территории региона в среднем на 25 процентов больше, чем в летний период.

Ранее в ноябре в Таганроге провели конкурс онлайн-экскурсий по местам, которые посвящены основателю города Петру l. Проекты победителей состязания планируют разместить в официальных аккаунтах Законодательного собрания Ростовской области. Отмечается, что видео будут использоваться для продвижения туристического потенциала региона.