Стало известно о беременности бывшей ведущей «Орла и решки»

Бывшая ведущая телевизионного шоу о путешествиях «Орел и решка» Алина Астровская ждет ребенка. О ее беременности стало известно из поста, опубликованного в Instagram-аккаунте ее мужа, телеведущего Антона Лаврентьева.

Лаврентьев разместил в личном блоге совместную фотографию с супругой. На снимке Астровская показала увеличившийся живот.

«Ты переживаешь? — Очень! — А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными — пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно!» — подписал кадр телеведущий.

Ранее сообщалось, что Астровская пожаловалась на сложности работы в «Орле и решке». В беседе с актрисой Агатой Муцениеце она вспомнила, как однажды участвовала в съемках, которые длились 56 часов. Как отметила телеведущая, она работала с оператором в режиме нон-стоп: снималась и днем и ночью.

«Орел и решка» — популярная украинская познавательная программа о путешествиях. Премьерный показ проекта состоялся в 2011 году. Впоследствии права на демонстрацию шоу приобрели российские каналы, в том числе и «Пятница!».