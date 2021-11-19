Названо лучшее светлое пиво

Специалисты Роскачества провели федеральное исследование светлого пива, в котором участвовали 113 торговых марок, представляющих 60 процентов всего продукта на российском рынке, и назвали лучшее. Результаты экспертизы опубликованы на сайте организации.

Образцы приобретались в торговых точках и проверялись на 429 показателей качества. Для оценки брали пиво, произведенное в России (94 образца), Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Китае, Эстонии, Литве, Нидерландах, Германии и Чехии.

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Высшую оценку в пять баллов по всем параметрам получили 23 сорта, среди них есть как российские, так и импортные марки, стоимостью от 8,86 рубля за 100 миллилитров (Green Beer) до 31,98 рубля (Leffe Blonde).

Шестая часть товара оказалась изготовлена с нарушениями законодательства. У 12 марок выявлена недостоверная маркировка в части экстрактивности начального сусла или объемной доли спирта, девять образцов сняты с органолептической экспертизы из-за неудовлетворительных показателям «пена» или «пеностойкость». Росалкогольрегулирование отреагировало на исследование — признало его материалы и начало административную проверку.

В организации обратили внимание, что произведенное в России пиво дешевле, но по качеству почти не уступает импортному. Для сравнения было закуплено несколько пар товаров одних и тех же марок, существенных отличий эксперты не нашли.

Ранее Союз российских пивоваров (СРП) предложил поднять пошлины на импорт зарубежного пива в 55 раз по сравнению с нынешними.