Газопроводу «Северный поток-2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Такой способ уничтожить проект в статье для Bloomberg назвал обозреватель Леонид Бершидский.

«"Северный поток-2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — пишет журналист.

Он также предположил, что «менее масштабная операция» РФ могла бы сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон. «США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», — полагает обозреватель.

Бершидский заключил, что Москва не намерена «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 ноября в разговоре с польским министром иностранных дел Збигневом Рау назвал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии попыткой отвлечь внимание стран Запада от действий России на границе с Украиной.

Россия последовательно отрицает обвинения в агрессии против Украины. В Совете Федерации заявления Блинкена о российской агрессии назвали ложью, а вину за все современные конфликты возложили на Соединенные Штаты.