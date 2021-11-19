В российских магазинах предложили установить электронные ценники

В российских магазинах нужно установить электронные ценники, чтобы покупатели не сталкивались с несоответствием стоимости товара на полках указанным в кассовом чеке, заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин, пишет «Вечерняя Москва».

Найти нарушение в торговом зале способны не все потребители, уточнил он. Только продвинутые покупатели сообщают о таких ситуациях в Роспотребнадзор. Ведомство после этого может оштрафовать организацию за нарушение закона. По мнению главы Объединения потребителей, электронные ценники смогли бы избавить россиян от путаницы в ценах навсегда.

Эксперт добавил, что при повышении или понижении стоимости, цифры на них меняются автоматически. «Самое главное, чтобы сетевики не пользовались системой для искусственного завышения цен», — указал он на слабое место сервиса.

Корягин предположил, что если создать приложение, то покупатели смогли бы отслеживать динамику у себя в телефоне. Специалист считает, что нововведение появится в российских магазинах в ближайшие два года.

Ранее маркетолог Николай Перепелкин заявил, что постоянная «охота за скидками» может привести к потере времени, сил и денег. По мнению специалиста, обычно купленные таким образом товары оказываются не самыми нужными.