Стала известна причина вторжения противников QR-кодов в здание Роспотребнадзора

Волгоградские активисты вторглись в здание местного Роспотребнадзора, чтобы проверить соблюдение масочного режима и наличие QR-кодов у сотрудников. О причинах атаки на надзорное ведомство стало известно из ролика, опубликованного на YouTube, на который обратил внимание V1.RU.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как группа из нескольких женщин врывается в кабинет главы ведомства Ольги Зубаревой. Одна из посетительниц требует у нее показать паспорт, QR-код и приказ о назначении, а также позвать остальных сотрудников, однако женщина игнорирует их просьбы, звонит кому-то по телефону, а затем уходит.

После этого активистки продолжают свой рейд по зданию: заходят в кабинеты на разных этажах, ловят работников без средств индивидуальной защиты, конфликтуют с ними, а также в жесткой форме предлагают предъявить удостоверения личности и сведения о вакцинации от коронавируса, на что в ответ получают угрозы полицией.

Ранее сообщалось, что организовать атаку могла местная активистка Оксана Барабанова, отстраненная от работы сотрудница социальной службы из Тракторозаводского района. Ранее она уже прорывалась к Зубаревой с целью оспорить постановление главного санитарного врача региона, согласно которому отдельные группы граждан обязаны сделать прививку от COVID-19 под угрозой увольнения.

О том, что группа неизвестных ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде, стало известно 19 ноября. Из-за случившегося работа ведомства была почти полностью остановлена. Сотрудники Росгвардии нарушителей на месте не застали, в настоящее время ведутся их поиски.