Раскрыты подробности атаки противников QR-кодов на здание Роспотребнадзора

Очевидцы сообщают, что в Роспотребнадзор в Волгограде ворвалась активистка Барабанова

Очевидцы раскрыли личности противников QR-кодов, которые ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и остановили работу его сотрудников. Подробности случившегося приводит V1.RU.

Как сообщают свидетели, организовать атаку могла местная активистка Оксана Барабанова, отстраненная от работы сотрудница социальной службы из Тракторозаводского района.

Согласно некоторым данным, в пятницу, 19 ноября, Барабанова в компании нескольких человек явилась в волгоградский Роспотребнадзор — группа зашла в здание и снимала происходящее на видео, однако вскоре после их прихода сотрудники нажали тревожную кнопку. На момент прибытия представителей правоохранительных органов посетителей уже не было.

Сама активистка в ходе телефонного разговора с V1.RU подтвердила, что была в управлении Роспотребнадзора, однако раскрыть цели своего визита отказалась. В ГУ МВД России по Волгоградской области случившееся пока не прокомментировали.

Известно, что ранее Барабанова уже прорывалась к главе ведомства Ольге Зубаревой с целью оспорить постановление главного санитарного врача региона, согласно которому отдельные группы граждан обязаны сделать прививку от COVID-19 под угрозой увольнения. Руководитель надзорного органа вызвала полицию и Росгвардию.

При этом источник издания в экстренных службах рассказал, что одну из сопровождавших тогда Барабанову женщин арестовали на четверо суток — в ее отношении составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), так как она не стала предъявлять документы после отказа от соблюдения санитарных требований и масочного режима.

О том, что группа неизвестных ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде, стало известно 19 ноября. Из-за случившегося работа ведомства была почти полностью остановлена. Сотрудники Росгвардии ищут нарушителей. Зубарева общаться с журналистами отказалась, однако один из работников «неофициально подтвердил визит неопределенных граждан».