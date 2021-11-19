В Госдуме назвали причину появления резолюции о непризнании выборов в России

Резолюция конгрессменов Соединенных Штатов о непризнании Владимира Путина президентом России после выборов 2024 года вызвана тем, что глава государства отстаивает политику суверенитета страны. Такую причину назвала член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия становится сильнее не только в гуманитарном и научном плане, но и в военном, и многим в это не нравится. «Они хотели бы видеть Россию в качестве, так скажем, братьев наших меньших — это те, кто будут просто на вторых ролях и выполнять вслепую волю Вашингтона», — подчеркнула Бутина.

Данной резолюцией США начинают готовить почву с помощью метода «окно Овертона», когда человеку внедряют в голову новую нормальность по американским стандартам. «То есть они уже сейчас начинают заявлять о нелегитимности российского лидера», — отметила Бутина.

Она добавила, что россияне не будут поддерживать мнение американцев. Кроме того, Россия готова на партнерские отношения на взаимовыгодных началах, но «плясать под дудку Запада» она не будет, заключила Бутина.

Предложение не признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли 19 ноября в палату представителей Конгресса США Стив Коэн и Джо Уислон. Если данный документ примут, он будет носить рекомендательный характер.