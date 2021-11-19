Назван главный риск для российской экономики

Медленные темпы вакцинации от коронавируса являются главным риском для экономики России и развивающихся стран в целом. Такое мнение высказала ведущий экономист по развивающимся рынкам макрорегиона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) рейтингового агентства S&P Global Ratings Татьяна Лысенко, сообщает РБК.

Согласно отчету S&P, на начало ноября 2021 года в России полную вакцинацию прошли лишь 33 процента населения. Рейтинговое агентство отметило, что такая динамика обусловлена нежеланием граждан прививаться. По данным оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом, на 18 ноября полностью вакцинированы 39,7 процента граждан, а уровень коллективного иммунитета составляет 49 процентов. При этом вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что для сдерживания пандемии коллективный иммунитет должен достичь 90-95 процентов.

Главный экономист Sber CIB Антон Струченевский тем не менее не уверен, что увеличение темпов вакцинации станет панацеей от пандемии. Эксперт назвал риском вероятность того, что концепт коллективного иммунитета будет поставлен под сомнение, если привитые будут чаще болеть COVID-19. По мнению экономиста, пандемия останется с человечеством больше, чем на два года.

По прогнозам S&P, рост российской экономики к концу 2021 года составит четыре процента. Этот показатель близок к данным Минэкономразвития, которое ожидает рост ВВП на уровне 4,2 процента. Однако рейтинговое агентство считает, что в 2022 году темпы замедлятся до 2,6 процента, а затем экономика будет расти на два процента ежегодно. Такие показатели ниже ожиданий правительства, которое прогнозирует рост на три процента. Показатель ВВП на душу населения стабилизируется в пределах 11-12 тысяч долларов — это все еще ниже уровня 2012 года. Свой прогноз относительно скромного роста ВВП в долгосрочной перспективе S&P связывает с сокращением рабочей силы, доминирующей ролью госсектора в экономике, низкой конкуренцией и такими институциональными изъянами, как низкий уровень независимости судебной системы и избирательное применение закона.

При этом S&P прогнозирует стабилизацию инфляции в 2022 году. По оценкам агентства, восьмипроцентный показатель роста цен в годовом выражении — это пик для России. Ранее в ноябре Росстат сообщил, что инфляция по итогам октября ускорилась до 8,13 процента в годовом выражении. ЦБ прогнозирует инфляцию на конец 2021 года на уровне 7,4-7,9 процента и ожидает, что показатель роста цен начнет снижаться в 2022 году.