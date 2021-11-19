В Челябинске покажут экологический спектакль по мотивам «Русалочки»

В Челябинском театре кукол состоится премьера экологического спектакля по мотивам сказки «Русалочка». Об этом сообщает «МК Челябинск».

Как отмечается, действие сказки будет разворачиваться на фоне техногенной катастрофы. «На поверхности моря плавает мусор, а воздух непригоден для дыхания. Сама природа стала враждебна к человеку. Но есть надежда на лучшее, которую даст только любовь», — пишет издание.

Уточняется, что куклы, задействованные в постановке, были сделаны из различного вида отходов. В частности, для их создания использовали жестяные банки, пластиковые бутылки, батарейки, пробки, крышки и другие материалы.

Первый раз кукольный спектакль покажут на сцене театра 27 ноября. Также зрители смогут увидеть постановку 28 и 30 ноября.

Ранее в ноябре в Национальном театре Республики Алтай поставили первый в России спектакль о снежном барсе. Отмечалось, что костюмы для спектакля и музыку помог подготовить WWF России.