В Рязанской области займутся экологией региона

В Рязанской области построят экотехнопарк «Рязанский» мощностью 350 тысяч тонн в год

В Рязанской области планируется строительство экотехнопарка «Рязанский», который будет перерабатывать твердые коммунальные отходы (ТКО), тем самым снижая вредное воздействие на экологию. Решение обсудили на встрече глава российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор региона Николай Любимов, сообщает телеканал «360».

Глава РЭО отметил, что экотехнопарк мощностью 350 тысяч тонн в год разрабатывается в рамках федерального проекта по «Комплексной системе обращения с ТКО» национального проекта «Экология». «РЭО готов поддержать проект финансово и предоставить средства под льготную ставку, всего объем инвестиций может превысить три миллиарда рублей», — объяснил подробности займа Буцаев.

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Губернатор области подтвердил, что для региона строительство технопарка является приоритетной задачей. «Это станет еще одним важным шагом в создании и функционировании эффективной системы обращения с ТКО. В регионе ведется большая работа по этому направлению. Если брать итоги прошлого года, то Рязанская область перевыполнила все показатели федерального проекта», — уточнил Любимов.

Строительство экотехнопарка планируется закончить к 2024 году. Объект может включить в себя переработку пластиковых, древесных, органических и строительных отходов. В перспективе там могут появиться и другие проекты по утилизации и производству различной продукции.

Ранее в ноябре администрация Липецкой области приняла решение о строительстве нового экотехнопарка в районе села Никольское Стебаевского сельсовета Липецкого района. Проектируемый объект будет полностью соответствовать требованиям федерального законодательства, в том числе будет включен в федеральную схему обращения с ТКО (ППК «Российский экологический оператор»).