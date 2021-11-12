Названы пять регионов России с самой развитой «зеленой» энергетикой

Россиянам назвали пять мест страны, которые стараются переходить на «зеленые» источники энергии и сохраняют природу. Список самых развитых регионов составил маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar, информация об этом поступила в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь эксперты отметили Волгоградскую область, где расположена крупнейшая гидроэлектростанция Европы — Волжская ГЭС. Здесь россиянам посоветовали приобрести экскурсию на электростанцию, а также прокатиться на теплоходе или прогуляться по набережной.

На втором месте выделили Дагестан, где в качестве отопления используют энергию подземных источников. Авторы рейтинга порекомендовали гостям региона посетить Ахтынские термальные источники, которые выходят на поверхность в долине реки Ахты-чай.

Кроме того, в списке числится Ростовская область, при посещении которой можно увидеть мельницы — здесь расположен крупнейший в России ветропарк. Также туристам посоветовали посмотреть на диких лошадей на острове Водный, посетить Шаминскую гору, Зайцевские скалы и Длинный каньон.

Башкортостан, по мнению экспертов, интересен тем, что там находятся крупнейшие солнечные электростанции страны — их работа позволяет сохранять природу края. Кроме того, в Башкирии туристы могут увидеть пещеры с сохранившимися наскальными рисунками древнего человека.

В рейтинге также оказалась Белгородская область, которая считается одним из лучших направлений экотуризма в России. В BlaBlaCar уточнили, что регион развивает биоэнергетику из отходов сельского хозяйства. Гостям региона предлагается посетить Каменный Лог и заповедник «Белогорье».

Ранее в октябре россиянам назвали несколько городов, куда можно отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться необычной архитектурой. Так, туристам посоветовали посетить поселок Красная Поляна в Краснодарском крае, Самару, Рязань, Йошкар-Олу и Светлогорск.

