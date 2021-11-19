Следователи завели дела на заключенных двух саратовских колоний

На осужденных саратовских колоний завели дела из-за нападения на сотрудников и угроз зэкам

В Саратовской области пять заключенных ИК-13 и один заключенный ИК-2 стали фигурантами уголовных дел о дезорганизации работы колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что 2 ноября 32-летний осужденный, отбывающий срок в колонии №2, во время проверки в камере напал на двух сотрудников, бил их по рукам и отталкивал плечом, препятствуя работе. На него завели дело по части 2 статьи 321 («Применение не опасного для жизни насилия в отношении сотрудника колонии») УК РФ.

Также нарушения зафиксировали в ИК-13. Там во вторник, 16 ноября, пятеро осужденных угрожали расправой другим зэкам, сотрудничающим с администрацией.

В СКР утверждают, что насилие предотвратили работники колонии. Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 321 («Угроза применения насилия в отношении осужденных из мести за содействие администрации») УК РФ.

Ранее ФСИН сообщила, что в исправительных учреждениях Саратовской области продолжаются проверки и контроль режима. Бывшее руководство регионального ведомства допустило «серьезные просчеты в организации надзора за осужденными».