В колониях Саратовской области прошли проверки после нападений заключенных

В учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области продолжаются проверки. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что предыдущим руководством регионального ведомства были допущены серьезные просчеты в организации надзора за осужденными и ослаблен контроль за состоянием режима в подведомственных учреждениях, в результате чего в колониях региона обострилась оперативная обстановка. За 9 месяцев 2021 года в местах лишения свободы совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений.

В настоящее время представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН по Саратовской области проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны осужденных. Так, во время обысков изымается большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства.

Наиболее сложная обстановка сложилась в исправительной колонии №7, где содержатся рецидивисты, приговоренные к особому режиму. Так, заключенные организуют различные провокации. В ночь с 13 на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность. В результате на холоде оказались около 200 человек.

Спустя несколько часов осужденный К. во время проведения проверочных мероприятий напал на члена проверяющей комиссии ФСИН и нанес ему несколько ударов. Ранее он уже совершал подобные действия, когда отбывал наказание в 2014 году. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неделей ранее осужденный С., которого приговорили к 19 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство, напал на сотрудника колонии №2. 15 ноября осужденный Ю. из ИК-7 через своего адвоката обратился в прокуратуру с заявлением, что глава комиссии ФСИН Александр Зубов якобы угрожал ему физической расправой. При этом записи с камер подтверждают, что эти два человека никогда не встречались.

Ситуация в исправительных учреждениях Саратовской области по-прежнему находится на контроле руководства ФСИН России. Несмотря на противодействие части осужденных, колонии работают в штатном режиме.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о призывах и участии в массовых беспорядках после бунта, произошедшего весной в колонии строгого режима, расположенной в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Фигурантами дела проходят восемь осужденных. Они, по данным следствия, избили во время бунта заключенных, сотрудничавших с администрацией колонии.

