«Аэрофлот» объявил об увеличении топливного сбора

«Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях с 22 ноября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 22 ноября увеличит размер топливного сбора на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова, это произойдет из-за повышения стоимости керосина. Уточняется, что для полетов внутри страны сбор увеличится на 550 рублей и будет составлять 2,2 тысячи рублей, для международных рейсов — на 10 евро (до 30 евро).

«Это вынужденное решение», — отметила Спивакова и добавила, что текущие цены на керосин превысили исторический максимум. Так, в третьем квартале 2021 года стоимость топлива выросла более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом и достигла 50 тысяч рублей за тонну.

Ранее в марте «Аэрофлот» повысил топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10 процентов. На 225 рублей увеличилась цена сбора для класса «комфорт», на 300 рублей — для тарифов класса «бизнес».

