Собянин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал повторную прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Градоначальник уточнил, что ревакцинировался «Спутником Лайт» еще в июне. Никаких побочных эффектов не последовало, добавил он.

Ранее 19 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19 указал, что в Москве более 5,5 миллиона жителей прошли полный курс вакцинации от коронавируса. 6 080 506 человек привились первым компонентом, а завершили полный курс вакцинации — 5 538 247. Кроме того, отмечается, что коллективный иммунитет в городе составил 67,1 процента.

Также стало известно, что уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России превысил 50 процентов. 12 ноября он достигал 49 процентов.