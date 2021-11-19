В Белоруссии обстановку на границе сравнили с началом войны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка на белорусско-польской границе напоминает ему события перед началом Великой Отечественной войны. Его слова в интервью телеканалу «Аль-Джазира» приводит ТАСС.

Тем самым он сравнил с началом войны нынешнее наращивание сил военнослужащих НАТО. «Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента», — добавил он, отметив, что в данной ситуации очень тяжело спрогнозировать, как могут развиваться события.

Также Хренин назвал увеличение числа военнослужащих Польши у границы комплексом мероприятий подготовки к войне. Он выразил свою настороженность и обеспокоенность этим, а также непонимание таких действий.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО для оказания помощи Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек.

