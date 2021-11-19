Правнук Сталина потребовал эксгумации останков лидера СССР

Адвокат правнука лидера СССР Иосифа Сталина Селима Бенсаада потребовал эксгумации тела генсека из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище. Об этом рассказал РИА Новости пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.

«Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина», — заявил собеседник агентства. По его словам, правнук просит исторической справедливости, исполнении посмертной воли Сталина, а также заинтересован найти «официальную причину» смерти генсека.

«Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была. Напомню, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве», — привел он слова адвоката, указав, что в 1961-м останки советского лидера тайно перезахоронили у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, в ходе деятельности Никиты Хрущева, «направленной на "развенчание культа личности"».

Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно просил быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой. Однако его посмертную волю не выполнили. «Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина», — заключил Горжанкин.

Ранее сообщалось, что правнук Сталина фактически оказался бездомным после конфликта с отцом. Потомок советского лидера утверждает, что вынужден ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим.