В России рассказали о количестве преступлений за 2021 год

МВД: за 10 месяцев 2021 года количество убийств в России снизилось на 6,4 процента

За январь-октябрь 2021 года количество зарегистрированных в России преступлений снизилось на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом со ссылкой на статистические сведения «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, за 10 месяцев 2021 года количество убийств и покушений на убийство сократилось на 6,4 процента, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,6 процента.

Более чем на 17 процентов уменьшилось число разбоев и грабежей. Как отметила Волк, каждое четвертое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий. В 2021 году темпы роста такой преступности замедлились более чем в два раза.

Также, согласно официальным данным, на 15 процентов снизилось количество криминальных деяний, к которым причастны подростки.