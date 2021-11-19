Главного тренера сборной Уругвая уволили после 15 лет работы

Оскар Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая по футболу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Футбольной ассоциации Уругвая.

74-летний специалист покидает команду после 15 лет работы со сборной. В 2016 году у него был диагностирован Синдром Гийена — Барре. В настоящий момент Табарес не может передвигаться самостоятельно.

Табарес дважды возглавлял сборную Уругвая. Первый раз в 1988-м, а вернулся на этот пост уже в 2006-м. Он руководил командой на трех чемпионатах мира, пяти Кубках Америки. В 2011 году он привел «небесно-голубых» к первой победе в Кубке Америки с 1995 года.

Возглавляя сборную Уругвая в 1988-1990 годах и с 2006 по 2021-й, он принял участие в 214 матчах. Это третий результат для наставников национальных команд в истории.