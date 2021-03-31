Футболист перешел в 31-й клуб в карьере и обновил рекорд

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Уругвая «Суд-Америкой». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Таким образом, 44-летний нападающий перешел в 31-й клуб в своей карьере, обновив рекорд по количеству команд в послужном списке. В феврале Абреу подписал соглашение с «Атлетик Минас-Жерайс», но провел за клуб лишь четыре игры.

Абреу — рекордсмен по количеству клубов в карьере среди действующих футболистов. Чаще всего уругваец подписывал контракты с командами из Мексики.

В Европе Абреу известен по выступлениям за испанские «Депортиво» и «Реал Сосьедад». Также на его счету 26 голов в 70 матчах за сборную Уругвая. Абреу начал профессиональную карьеру в 1996 году.